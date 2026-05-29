Elektromos mopedet kapott egy balazséri mozgássérült fiatal a Magyar Református Szeretetszolgálattól

A Magyar Református Szeretetszolgálat május 28-án a kárpátaljai Balazsérra látogatott el, ahol egy mozgássérült fiatal mindennapjait tették könnyebbé egy elektromos moped adományozásával.

A szeretetszolgálat munkatársai nem először jártak a kis kárpátaljai településen. Mint írták, még az adventi időszak végén látogattak Kárpátaljára egyházi vezetőkkel közösen, amikor szeretetkonyhákat és rászoruló gyülekezeteket támogattak tartós élelmiszercsomagokkal. Az út során több családot és egyedül élő idős embert is felkerestek személyesen.

Balazséron akkor a helyi lelkipásztor a Palágyi családhoz kísérte őket. A szerény körülmények között élő családban nevelkedik a 23 éves Renátó is, aki gyermekkori agyi bénulás következtében kerekesszékbe kényszerült. Bár családja mindent megtesz érte, mozgáskorlátozottként számos akadállyal és nehézséggel kell szembenéznie a mindennapokban – áll a tájékoztatásban.

A fiatal története azonban mély nyomot hagyott a szeretetszolgálat munkatársaiban. Nemrégiben egy elektromos moped érkezett a szervezet raktárába, és az adomány kapcsán azonnal Renátóra gondoltak. A járművet végül személyesen adhatták át neki Balazséron.

A Magyar Református Szeretetszolgálat szerint az adomány nem csupán egy közlekedési eszközt jelent, hanem egy darab szabadságot is egy olyan fiatal számára, akinek élete eddig számtalan korlát között telt.

„Óriási öröm és hála van a szívünkben, hogy ennek az adománynak köszönhetően egy kicsit visszaadhattuk ennek a fiatalnak azt a szabadságot, amire mindig is vágyott” – fogalmazott közleményében a szervezet.

A szeretetszolgálat bejegyzése végén kiemelte: ismét megtapasztalhatták, hogy „nagyobb boldogság adni, mint kapni”.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Magyar Református Szeretetszolgálat

