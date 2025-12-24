Elektronikus határsor a személyautóknak is Ukrajnában?

Ukrajnában pilotprogram indulhat, amely a személyautók határátlépését is az elektronikus JeCserha rendszeren keresztül szabályozná – írta az UNIAN december 24-én. A területfejlesztési minisztérium az új szabályokat egyelőre tesztjelleggel, egy kiválasztott határátkelőhelyen vezetné be.

A tervek szerint a személygépkocsik vezetőinek előre helyet kell foglalniuk a várakozási sorban. Ezt háromféleképpen tehetik meg: az JeCserha weboldalán vagy mobilalkalmazásában, a Gyija alkalmazáson vagy portálon keresztül, illetve a jármű digitális azonosításával, a kijelölt várakozóterületre történő belépést követően.

A minisztérium közlése szerint a kísérleti projekt csak azután indulhat el, hogy az igazságügyi minisztérium jóváhagyja az ehhez szükséges szabályzatot, és kijelölik a tesztelésben részt vevő határátkelőt. Sikeres próba esetén a rendszert más határállomásokra is kiterjeszthetik.

Az elektronikus rendszert korábban a teherautók számára vezették be Ukrajnában: 2023-ban a lengyel határon, majd rövid időn belül több mint egy tucat átkelőn. 2024 tavaszán a Moldovával közös határon az autóbuszokra is kiterjesztették az online sorbanállást.

A személyautókra történő kiterjesztést már 2024 elején is felvetette a kormány, de a megvalósítás egyelőre elmaradt.

Kárpátalja.ma