Elhunyt a Szlovákiában eltűnt kárpátaljai fiatal

Tragikusan végződött a szeptember végén Pozsonyban eltűnt, 18 éves Kurta Andrij keresése. A fiatalember halálhírét édesanyja közölte a közösségi médiában.

Andrij 2026. szeptember 28-án tűnt el a szlovák fővárosban, ahol a Comenius Egyetemen tanult, és a Mladost diákszállón lakott.

A fiatalembert utoljára aznap este 18 óra 20 perc körül látták a Duna-parti sétányon. Ezt követően nem adott életjelet magáról, és nem tért vissza a kollégiumba.

A keresésben rendőrök, önkéntesek, szolgálati kutyákkal dolgozó egységek, a folyami rendőrség, valamint az önkéntes polgári védelem munkatársai is részt vettek.

A család később tájékoztatja a nyilvánosságot a temetés időpontjáról és a búcsúztatás részleteiről.

Kárpátalja.ma

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