Elhunyt Volodimir Pipas, kárpátaljai történész és politikus
Elhunyt Volodimir Pipas történész, politikus, publicista, a történelemtudományok kandidátusa.
Halálának hírét a megyei tanács hivatalos oldalán tudatták.
Volodimir Pipas a Proszvita kárpátaljai megyei szervezetének vezetője és megyei képviselő is volt.
Hosszú éveken át vezette az Ukrajna Népi Mozgalom kárpátaljai regionális szervezetét, a tudomány, az újságírás és a közigazgatás területén dolgozott, nyomot hagyva a régió társadalmi-politikai életében.