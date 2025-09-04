Elhunyt Volodimir Pipas, kárpátaljai történész és politikus

Bursza Krisztina Közélet

Elhunyt Volodimir Pipas történész, politikus, publicista, a történelemtudományok kandidátusa.

Halálának hírét a megyei tanács hivatalos oldalán tudatták.

Volodimir Pipas a Proszvita kárpátaljai megyei szervezetének vezetője és megyei képviselő is volt.

Hosszú éveken át vezette az Ukrajna Népi Mozgalom kárpátaljai regionális szervezetét, a tudomány, az újságírás és a közigazgatás területén dolgozott, nyomot hagyva a régió társadalmi-politikai életében.

Kárpátalja.ma