Elkezdődött a szarvasok bőgése a Szinevéri Nemzeti Parkban

A Szinevéri Nemzeti Parkban megkezdődött az egyik leglátványosabb természeti jelenség — a szarvasbőgés.

Az ősz a Kárpátokban nem csupán az aranyló lombokról, a kristálytiszta hűvös levegőről és a csendes hegyi ösvényekről szól. Ilyenkor feléled az egyik leglenyűgözőbb vadon élő állatok dala.

A bőgés nem csupán egy hang. Ez egy rituálé, amely a párzási időszak kísérője. A hím erőteljes hangjával kihívást intéz riválisaihoz, megmutatja erejét, miközben vonzza a nőstényeket. Az erdőben ilyenkor hangos kiáltások hallatszanak, és néha még a hatalmas agancsok összecsapását is meg lehet figyelni.

A szarvas a nemzeti park egyik ékessége, a vadon nagyságának szimbóluma. Élőben látni ezt a gyönyörű állatot valódi ajándék, a bőgését hallani pedig különleges élmény és a természettel való egység jele.

Ugyanakkor a park munkatársai emlékeztetik a látogatókat: ez az időszak nagyon fontos az állatok számára, akiknek nyugalomra és csendre van szükségük. Ezért kérik a park vendégeit, hogy:

ne hagyják el a kijelölt turistautakat;

ne próbáljanak meg közelebb menni az állatokhoz;

ne zavarják őket kiabálással, zajjal vagy vakuval;

ne feledjék, hogy mi vendégek vagyunk az ő otthonukban.

A park igazgatósága kéri a látogatókat és a helyieket, hogy megértéssel fogadják az esetleges ideiglenes korlátozásokat, hiszen a szarvasok bőgése a Kárpátok egyedülálló dallama, amelyet meg kell őriznünk.

Kárpátalja.ma