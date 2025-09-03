Előrelépés a Beregszászi járás leállított termálforrásainak helyreállításában

A Beregszászi Városi Tanács együttműködési memorandumot írt alá a Nadra Ukrajini Ukrán Nemzeti Részvénytársaság Zahidukrheolohia leányvállalatával szeptember 2-án.



Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője elmondta, hogy az aláírást követően Mihajlo Lisak igazgató kiemelte a sikeres és eredményes együttműködés iránti elkötelezettségüket. Ez fontos lépés a kistérség számára, mivel a dokumentum a Beregszászi járás leállított termálforrásainak helyreállítását és hatékony hasznosítását célozza, amelyek eddig kihasználatlanok maradtak.



Az együttműködés révén a következőket tervezzük: befektetések bevonása, infrastruktúra fejlesztése, új munkahelyek létrehozása, valamint modern projektek megvalósítása az energia, turizmus és vízellátás területén. Külön kiemelt terület lesz a Beregszászi kistérség geotermikus potenciáljának fejlesztésére szóló befektetési program kidolgozása – mondta el Babják Zoltán.

Kárpátalja.ma