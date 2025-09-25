Elpusztult állatot találtak egy közkútban Nagyberegen

A nagyberegi Tószeg utca lakosai fontos figyelmeztetést kaptak: a helyi közkút vizében elpusztult állatot találtak, emiatt a víz veszélyes lehet az egészségre.

Erről a kistérség hivatalos oldalán adtak tájékoztatást.

A helyi hatóságok közleménye szerint a fertőtlenítés elvégzéséig senki ne használja a kutat semmilyen célra – ivásra, főzésre, mosogatásra vagy mosásra sem.

„A fertőtlenítés a lehető leghamarabb megkezdődik. Addig kérjük a lakosok türelmét és megértését” – áll a tájékoztatásban.

A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy semmilyen körülmények között ne fogyasszanak a kút vizéből, és még állatok itatására se használják azt, amíg a tisztítás be nem fejeződik.

A település vezetése kiemelte: a lakosság biztonsága érdekében azonnal megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a kút mielőbb ismét biztonságosan használható legyen.

Kivonat: A vizet tilos használni.

Kárpátalja.ma