Elsőfokú riasztás Kárpátalján: fennakadásokat okoz a jegesedés

Kárpátalja nagy részén elsőfokú (sárga) riasztás van érvényben az utak állapota miatt. Emiatt egyes területeken a forgalom nehezített lehet. A szakemberek több tucat irányban dolgoznak, különösen a magashegyi településeken.

Főként az Ökörmezői kistérségben okozott fennakadásokat a jegesedés. Ezért ezeken a területeken intenzíven folynak a munkálatok.

Számos útvonalon már befejeződött vagy folyamatban van a munka. Különösen a Alsószinevér (Szinevér)- Alsókalocsa (Kolocsava)- Rókarét (Meresor)- Égermező (Vilsani), Alsószinevér (Szinevér)- Felsőszinevér (Szineri Poljana)-Szvoboda, valamint Alsókalocsa- Alsószinevér- Felsőszinevér utakon folyik a hó- és jégeltávolítás, valamint az úttest kiszélesítése.

Ezen kívül a román határátkelő felé vezető úton, Visk-Rákos-államhatár vonalán is folynak a munkálatok.

Néhány szakaszon, különsen a Fülöpfalva (Pilipec)-Sipot-vízesés és a Alsókalocsa- Alsószinevér-Felsőszinevér útvonalon a jelentős jegesedés miatt az útburkolatokat jegesedésgátló anyagokkal kezelték.

A gépjárművezetőket arra kérik, hogy legyenek óvatosak: a megye hegyvidéki területein tartsák be a biztonságos sebességet és követési távolságot.

A mukachevo.net internetes hírportál.

Kárpátalja.ma