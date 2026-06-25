Eltűnt egy férfi és három gyermek a Dnyeszteren

Nagy erőkkel keresnek egy férfit és három kiskorút, akik a Dnyeszter folyóban tűntek el fürdés közben Csernivci megyében.

A rendőrség tájékoztatása szerint június 24-én érkezett bejelentés arról, hogy két fiú – egy 7 és egy 8 éves – valamint egy 49 éves férfi eltűnt a folyóban.

Előzetes információk alapján a férfi gyermekeivel együtt érkezett pihenni a vízpartra. Fürdés közben a két fiú sodródni kezdett és fuldokolt, az apa pedig a segítségükre sietett, azonban mindhárman eltűntek a vízben.

Ugyanezen a napon újabb eltűnésről érkezett bejelentés a Dnyeszter másik szakaszáról.

Egy 16 éves fiú fürdés közben tűnt el a vízben. Mint írták, a fiatal a magasból ugrott a folyóba, ezt követően került ki a hozzátartozók látóteréből.

A keresésben a rendőrség, a katasztrófavédelem munkatársai, búvárok, helyi lakosok, valamint speciális eszközök és drónok is részt vesznek.

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