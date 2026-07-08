Eltűnt gombázót keresnek a Munkácsi járásban

Már több napja tart annak a 73 éves férfinek a keresése a Munkácsi járásban, aki gombaszedés közben tűnt el az erdőben.

Az eltűnésről július 6-án, az esti órákban értesítették a katasztrófavédelmi szolgálatot. A férfi fiának elmondása szerint édesapja még reggel indult el a Malmos (Sztrojne) község közelében fekvő erdős területre gombát szedni. Azóta nem adott életjelet magáról, holléte ismeretlen.

A bejelentést követően azonnal megkezdték a keresést a munkácsi hegyimentők, akikhez később a volóci, az ilosvai, az ökörmezői, a viharosi és a fülöpfalvai hegyi kutató-mentő egységek is csatlakoztak. A kutatásban részt vesznek a tűzoltóság emberi is.

A mentési munkálatokban jelenleg 32 szakember, hat jármű és két pilóta nélküli légi jármű (drón) vesz részt. A keresést a rendőrség – köztük egy szolgálati kutyával dolgozó kutyavezető –, az erdészeti szolgálat munkatársai, valamint helyi lakosok is segítik.

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