Eltűnt idős férfit keresnek Dercenben

Eltűnt és keresik a 78 éves derceni Biró Józsefet. A férfi március 8-án, reggel 7 órakor indult el otthonából kerékpárral – olvasható a helyi Facebook-csoportban megjelent .

Biró József 170 centiméter magas, testsúlya 70 kilogramm. Mint írják, időszakosan jelentkező demenciában szenved és rossz a látása.

A bejegyzés szerint eltűnését a hatóságoknál jelentették, keresésében a családja és a rendőrség is részt vesz.

Hozzátartozói kérik, ha bárki látta őt a nap folyamán, vagy hollétéről információja van, tárcsázzák a +380992775016-os telefonszámot (Biró Terézia).

Kárpátalja.ma