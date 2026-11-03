Elütöttek egy 66 éves nőt Técsőn

Közlekedési baleset történt Técsőn, amelyben elgázoltak egy 66 éves nőt – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán november 3-án.

Az elsődleges vizsgálatok mellkasi sérülést, a jobb bokaízület törését, valamint zárt koponya-agysérülést állapítottak meg nála.

A mentők ellátták a sérültet, majd speciális hordágyon a Técsői Kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából.

A baleset helyszínén a rendőrség munkatársai is intézkedtek.

A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy lakott területen fokozott figyelemmel közlekedjenek, különösen azokon a helyeken, ahol gyalogosok léphetnek az úttestre. A gyalogosoknak pedig azt tanácsolják, hogy átkelés előtt mindig győződjenek meg arról, hogy biztonságosan haladhatnak át.

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