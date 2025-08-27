Emberi maradványokat találtak a Kárpátokban

Egy férfi maradványait találták meg a velétei (Veljatino) határőrök a Kárpátokban.

A csontváz mellett megtalálták a férfi hivatalos dokumentumait is. Az iratok szerint egy 36 éves Luhanszk megyei lakosra találtak rá.

A férfit egyszer már őrizetbe vették, mert illegálisan próbálta meg átlépni a határt.

Ivano-Frankivszkban szintén hasonló eset történt. Azonban a maradványok mellett ott nem találtak iratokat, így a holttestet egyelőre nem tudták azonosítani.

A halál okát mindkét esetben még vizsgálják.

A 21 Uzshorod nyomán.

Kárpátalja.ma