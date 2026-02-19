Erős szél és intenzív csapadék várható Kárpátalján

Február 19-én az esti óráktól, valamint február 20-án éjszaka jelentős csapadék és kedvezőtlen időjárási körülmények várhatók a megyében.

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint az alföldi területeken 12 óra alatt 15–29 millimétert elérő, helyenként azt meghaladó intenzív esőzésre kell számítani. A hegyvidéki területeken havas eső és havazás várható.

Az utakon fokozott veszélyt jelenthet a jegesedés, az utak fagyosak lehetnek. A magashegyi területeken hófúvások is előfordulhatnak.

Február 20-án a nap folyamán a hegyvidéki járásokban az északi szél erősödésére kell számítani, a széllökések elérhetik a 15–20 m/s sebességet.

A meteorológusok figyelmeztetnek: a kedvezőtlen időjárási viszonyok áramkimaradásokat, valamint a közúti közlekedés nehezítését okozhatják egyes útszakaszokon és településeken. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a járművezetőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és lehetőség szerint kerüljék a hegyvidéki utakat a viharos időben.

Kárpátalja.ma