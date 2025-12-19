Értékelték a roma integrációs intézkedések eredményeit Kárpátalján

Kárpátalján összefoglalták a 2024–2025-re szóló regionális intézkedési terv végrehajtásának eredményeit, amely a roma nemzeti kisebbséghez tartozó személyek jogainak és lehetőségeinek érvényesítését szolgálja az ukrán társadalomban a 2030-ig szóló országos stratégia keretében.

Az eredményeket az év utolsó ülésén vitatták meg. Az ülést Jurij Huzinec, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás helyettes vezetője tartotta.

Mint elhangzott, a régió következetesen dolgozik azon, hogy minden állampolgár – etnikai hovatartozástól függetlenül – megfelelő élet- és fejlődési feltételekhez jusson. A munka során az országos stratégia iránymutatásait követik, és figyelembe veszik a roma közösség képviselőinek véleményét is.

Az idei év végével lezárul a 2024–2025-ös regionális intézkedési terv végrehajtása, miközben már folyamatban van a következő három évre szóló országos cselekvési terv kidolgozása. A megyének ehhez igazodva saját, új regionális dokumentumot kell előkészítenie.

A megyei közigazgatás illetékes osztályának képviselői hangsúlyozták: a roma közösséget érintő fő prioritások változatlanok. Ezek közé tartozik a szociális védelem erősítése, a diszkrimináció elleni fellépés, az oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés bővítése, a személyazonosító okmányok rendezése, a roma települések infrastruktúrájának fejlesztése, valamint a roma etnikai identitás megőrzésének támogatása.

A 2024–2025-ös intézkedési terv keretében több kézzelfogható eredmény is született. Elkészültek a roma közösségek számára a társadalmi atlaszok a tömbös roma lakosságú településeken, valamint országos felmérést végeztek a roma nemzeti kisebbség körében. Megnyílt két roma integrációs központ Munkácson és Ungváron, továbbá európai intézmények képviselői több monitoringlátogatást tettek a jogszabályok betartásának ellenőrzésére.

A beszámolók szerint nagyszabású fórumot szerveztek a romák oktatáshoz való jogának biztosításáról, több területi közösségben elfogadták a nemzeti stratégia végrehajtására szolgáló helyi terveket, mintegy négyezer ember számára sikerült rendezni a dokumentációt, valamint számos megemlékezést tartottak a roma közösség számára fontos emléknapokon.

Az ülés résztvevői a következő időszak feladatairól is egyeztettek, külön hangsúlyozva az érintett intézmények és a roma közösségek aktív együttműködésének fontosságát. Konzultáció zajlott továbbá a roma közösség jogainak védelméért felelős tanácsadói pozíciók bevezetéséről a különböző szintű végrehajtó hatóságoknál.

Kárpátalja.ma