Eső várható hétfőn

Esős idővel indulhat a hétfő, a Kárpátaljai Megyei Meteorológiai Központ előrejelzése szerint kedden és szerdán is számíthatunk csapadékra. Időjárás-előrejelzés július 7–9. között.

Hétfőre virradóra száraz lesz az idő, ám a nap második felében a megye nagyrészére kisebb esőzések, helyenként pedig zivatar érkezik. A szél déli irányú, 5–10 m/s-os erősségű, ami csapadék esetén felerősödhet 15–20 m/s-ra is. Éjjel 16–21 °C-t, nappal 30–35 °C-t mérhetünk. A hegyvidéken éjszaka maximum 13 °C-t, nappal 23–28 °C-t mutat majd a hőmérő. Az utakon a gyenge köd miatt a látótávolság lecsökkenhet akár 500 méterre.

Kedden szintén számíthatunk esőzésre, helyenként zivatarra is. Reggel gyenge köd várható. A szél délnyugati irányú, 7–12 m/s-os erősségű, ami zivatarokban felerősödhet akár 20 m/s-ra is. Éjszaka 12–17 °C, nappal 25–30 °C között alakul a hőmérséklet, a hegyvidéken helyenként 22 °C is előfordulhat.

Szerdára felhős időt jósolnak, kisebb esőzésekkel, reggel néhol köddel. A szél nyugati irányba fordul, 7–12 m/s-os erősségű lesz. A hőmérséklet tovább csökken: éjjel 13–18 °C, nappal 15–20 °C lesz, a hegyvidéken éjjel legfeljebb 10 °C-t, nappal pedig 12 °C-t mérhetnek.

