EU-csúcs – Brüsszelben tárgyal egymással Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij
Magyar Péter miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyal Brüsszelben – derül ki a miniszterelnök szerdai Facebook-bejegyzéséből, amit annak apropóján tett közzé, hogy elindult az uniós csúcstalálkozóra.
A posztban azt írta: az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése, és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú hétéves uniós költségvetés lesz a téma.
Az állam- és kormányfők találkozója előtt szerdán a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, csütörtökön a csúcs előtt pedig részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen – sorolta.
„Pénteken reggel először folytatok hivatalos, négyszemközti megbeszélést Ukrajna elnökével„
– áll Magyar Péter bejegyzésében.
Forrás: MTI