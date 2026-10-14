EU-csúcs – Brüsszelben tárgyal egymással Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

Magyar Péter miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyal Brüsszelben – derül ki a miniszterelnök szerdai Facebook-bejegyzéséből, amit annak apropóján tett közzé, hogy elindult az uniós csúcstalálkozóra.

A posztban azt írta: az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése, és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú hétéves uniós költségvetés lesz a téma.

Az állam- és kormányfők találkozója előtt szerdán a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, csütörtökön a csúcs előtt pedig részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen – sorolta.

„Pénteken reggel először folytatok hivatalos, négyszemközti megbeszélést Ukrajna elnökével„

– áll Magyar Péter bejegyzésében.

Forrás: MTI

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