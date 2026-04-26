Egy halálos áldozata van az erős szélnek Kárpátalján
Kárpátalján halálos áldozata is van a szokatlanul erős szélnek, ami országszerte súlyos gondokat okoz. Erről a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata számolt be a Facebook-oldalán.
Beszámolójukból kiderül, hogy összesen két ember életét követelték Ukrajnában az erős széllökések miatt kidőlt fák. Kárpátalja mellett Cserkasziban vezetett tragédiához az időjárás: egy quaddal közlekedő férfire dőlt a fa. Poltavában egy kiskorú szenvedett sérüléseket.
A szakemberek 13 megyében dolgoznak a károk felszámolásán.
A szolgálat jelentése szerint:
- 1121 település maradt áram nélkül,
- 176 esetben távolítottak el úttestre dőlt fákat,
- 647 tűzoltó 150 járművel vett részt a munkában.
A szolgálat emberei továbbra is megfeszített tempóban dolgoznak, a lakosságot különös óvatosságra intik.
Nyitókép: Facebook/DSZNSZ
