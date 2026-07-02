Fákat döntött ki a vihar szerdán Kárpátalján

A megyében július 1-jén végigsöprő vihar jelentős károkat okozott: több helyen kidőlt fák zárták el az utakat, akadályozták a közlekedést – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége július 2-án.

Az elmúlt 24 órában a katasztrófavédelem hat alkalommal vonult ki a szélvihar következményeinek felszámolására.

A mentési munkálatokban összesen 24 tűzoltó és hat speciális jármű vett részt. A beavatkozások során feldarabolták az úttestre dőlt fatörzseket, majd megtisztították az érintett útszakaszokat, hogy ismét biztonságosan járhatóvá váljanak.

A tűzoltók dolgoztak Ungváron, a Szlovjanszka rakparton, továbbá az Ungvári járásban, Perecseny és Drugetháza (Zaricsevo) között. Emellett a Munkács járásban Újtövisházán (Dracsino), a Técsői járásban Bedőházán (Bedevlja), valamint a Beregszászi járásban Tiszaújlakon is elhárították a vihar okozta akadályokat.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint a beavatkozásoknak köszönhetően valamennyi érintett útszakaszt sikerült felszabadítani, így a közlekedés helyreállt.

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