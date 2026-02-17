Február 24-e a nemzeti ima napja Ukrajnában

A Nagyberegi kistérség hivatalos oldalán tett közzé közleményt, amely szerint a megyei katonai közigazgatási hivatal rendelkezése értelmében 2026. február 24-ét Ukrajnában a nemzeti ima napjává nyilvánították.

Ez a nap egyben a háború kitörésének negyedik évfordulója, amikor az ország közösen emlékezik meg nemzeti egységéről és mindazokról, akik 2014 óta védelmezik Ukrajna függetlenségét.

A közlemény felhívja a lakosság és a felekezetek vezetőinek figyelmét, hogy február 24-én reggel felekezetközi imákat és megemlékezéseket tartsanak.

Hordozzák imában az elhunyt katonákat és civil áldozatokat, valamint kérjék Isten áldását a jelenleg is szolgáló honvédekre, veteránokra és az elesett hősök gyászoló családtagjaira.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a közös ima és a hit ereje összefogja a közösségeket ezekben a nehéz időkben, és lelki támaszt nyújt mindannyiunknak.

A megemlékezés jelmondata: „Együtt a győzelemért!”, amely arra ösztönzi a lakosságot, hogy ne csak emlékezzenek, hanem lelki egységet is vállaljanak a nemzetért.

Kárpátalja.ma