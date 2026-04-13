Rálőttek egy férfire Kőrösmezőn

Többször rálőttek egy férfire a Rahói járási Kőrösmezőn (Jaszinya), miután összeszólalkozott egy helyi üdülőközpont egyik vendégével. A támadó Ivano-Frankivszk megyéből érkezett.

A rendőrség jelentése szerint április 12-én, kijevi idő szerint 22.00 órakor kaptak segélyhívást az egyik kőrösmezői üdülőközpont munkatársától. A nő elmondta, hogy egyik vendégüket fegyveres támadás érte. A helyszínre érkező rendvédelmi dolgozók őrizetbe vették a lövöldözőt, pisztolyát lefoglalták.

Az elkövető a Kárpátaljával szomszédos Ivano-Frankivszk megye 24 lakosa. Az üdülőközpontban vendégeskedő férfi szóváltásba keveredett egy 23 éves helyi lakossal. A vita során a gyanúsított elővett egy pisztolyt a táskájából, és áldozatát többször mellkason és nyakon lőtte.

A sérültet kórházba szállították, a hírek szerint állapota stabil. A rendőrök szerint a támadást gumilövedékes fegyverrel követték el, melyhez a gyanúsítottnak volt engedélye.

Az Ivano-Frankivszk megyei férfit előzetes letartóztatásba helyezték, ellene fegyveres garázdaság vádjával indul eljárás.

