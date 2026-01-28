Három fegyverkereskedőt vettek őrizetbe Kárpátalján

Gránátvetőt, géppisztolyt és kézigránátokat foglalt le a rendőrség három kárpátaljai férfitól – adta hírül a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata a hivatalos oldalán január 27-én.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint a három gyanúsított olyan fegyvereket árusított, amelyek civil környezetben közvetlen veszélyt jelentenek a polgárok biztonságára.

Egy szolyvai férfit Munkács egyik vendéglátóhelyének közelében fogtak le, amint egyik ügyfelével találkozott. A lakóhelyén tartott házkutatás során a rendőrség lőszereket foglalt le, továbbá két gránát eladásának tényét is dokumentálták.

Egy 33 éves férfi a Munkácsi járás területén kereskedett fegyverekkel. Őt akkor kapták el, amikor egy géppuskát és hozzá való lőszereket adott át egyik vásárlójának. A gyanúsítottat kölcsényi lakóhelyén vették őrizetbe.

A harmadik gyanúsítottat – egy 27 éves Cserkaszi megyei lakost – a megyeközpontban tartóztatták le, amikor négy gránátot próbált eladni.

Az összes fegyvert lefoglalták és szakértői vizsgálatra küldték. Minden esetben büntetőeljárás indult.

Kárpátalja.ma