Fegyverrel fenyegetőzött egy Tesla utasa Ivano-Frankivszkban

A kárpátaljai rendőrség segítséget kér a lakosoktól egy autó felkutatásában, amelynek utasa fegyverrel fenyegetőzött.

A tájékoztatás szerint a rendvédelmi szervek a közösségi médiában találtak egy videót, amelyen egy Tesla autó utasa kinyújtotta a kezét az ablakon, és egy fegyverre hasonlító tárgyat tartott a kezében.

Az eset Ivano-Frankivszkban történt.

A rendőrség jelenleg az autó hollétének és a feltételezett bűncselekményben részt vevő személyeknek a megállapításán dolgozik.

Arra kérik a polgárokat, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az autó vagy tulajdonosainak hollétéről, ha látta a megadott autót, vagy fontos bizonyítékkal rendelkezik, azonnal hívja a 102-es segélyhívószámot.

Frissítve: A rendőrség elfogta a sofőrt és 19 éves utasát. Kiderült, hogy egy fegyver makettjét tartotta a kezében a 19 éves férfi. A rendőrség lefoglalta. Az ügyben eljárás indult. A férfiak adminisztratív felelősségre vonásra számíthatnak.

