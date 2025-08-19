Fegyverrel fenyegetőzött egy Tesla utasa Ivano-Frankivszkban
A kárpátaljai rendőrség segítséget kér a lakosoktól egy autó felkutatásában, amelynek utasa fegyverrel fenyegetőzött.
A tájékoztatás szerint a rendvédelmi szervek a közösségi médiában találtak egy videót, amelyen egy Tesla autó utasa kinyújtotta a kezét az ablakon, és egy fegyverre hasonlító tárgyat tartott a kezében.
Az eset Ivano-Frankivszkban történt.
A rendőrség jelenleg az autó hollétének és a feltételezett bűncselekményben részt vevő személyeknek a megállapításán dolgozik.
Arra kérik a polgárokat, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az autó vagy tulajdonosainak hollétéről, ha látta a megadott autót, vagy fontos bizonyítékkal rendelkezik, azonnal hívja a 102-es segélyhívószámot.
Frissítve: A rendőrség elfogta a sofőrt és 19 éves utasát. Kiderült, hogy egy fegyver makettjét tartotta a kezében a 19 éves férfi. A rendőrség lefoglalta. Az ügyben eljárás indult. A férfiak adminisztratív felelősségre vonásra számíthatnak.