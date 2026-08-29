Fejsérülést szenvedett egy 11 éves fiú a Técsői járásban
Egy 11 éves fiú szenvedett fejsérülést a Técsői járásban – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat augusztus 28-án.
A helyszínre érkező mentősök elsősegélyben részesítették a gyermeket, majd további kivizsgálásra kórházba szállították.
A vizsgálatok során súlyos fejsérülést állapítottak meg nála, amely további szakorvosi ellátást igényelt.
A fiút ezt követően a megyei kórházba szállították át.
Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
(Nyitókép: 103 Zakarpattya)
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