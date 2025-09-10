Felhívás a Beregszászi Szent Anna Karitász konyhájának támogatására

A Beregszászi Szent Anna Karitász szeretettel fordul a környékbeli gazdákhoz és termelőkhöz azzal a kéréssel, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a karitász konyháját friss zöldségekkel, gyümölcsökkel, valamint már elkészült befőttekkel.

A kezdeményezés mottója – „Egy marék zöldség – egy tál meleg étel” – jól kifejezi a program lényegét: minden adomány hozzájárul ahhoz, hogy nap mint nap meleg étel kerülhessen a leginkább rászorulók asztalára.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy bármilyen mennyiségű felajánlás nagy segítséget jelenthet, hiszen a térségben számos nehéz körülmények között élő család, idős és beteg ember számít a karitász támogatására.

Az adományozással kapcsolatban érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +38 096 803 9697.

A napokban már meg is kezdődött a felkészülés a téli hónapokra, és adományok is érkeztek a konyhára. Bégányi és péterfalvi adományozók nagy mennyiségű paradicsomot adtak a konyhának, melynek tartósítását már el is kezdték. Mint írták, a paradicsom a meleg ebédek egyik fontos alapanyaga.

Kárpátalja.ma