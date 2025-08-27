Félmilliós havi hasznot hozó kárpátaljai droghálózatot számoltak fel

A kárpátaljai rendőrség felszámolt egy droghálózatot Kárpátalján.

A nyomozás során kiderült, hogy a bűnözői csoport vezetője egy 40 éves ungvári férfi, aki korábban kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt már volt börtönben.

A vádlott további négy korábban büntetett férfit vont be az illegális üzletbe, köztük egy oroszországi állampolgárt.

A szervező utasítására bűntársai tiltott árukat csomagoltak, felvették a kapcsolatot a kábítószerfüggő ügyfelekkel, és tiltott szereket adtak el nekik.

A nyomozás során a rendőrség számos ilyen tényt dokumentált, és szilárd bizonyítékokat gyűjtött a bűnözői csoport minden tagjának bűncselekményben való részvételéről.

A nyomozás szerint az illegális tevékenység havonta mintegy félmillió hrivnya hasznot hozott a dílereknek.

A rendvédelmi szervek a KORD különleges erőkkel közösen minden érintettnél házkutatást végeztek.

A házkutatás során több mint 70 gramm metamfetamint, 2,5 kilogramm marihuánát, valamint bűncselekmény útján szerzett pénzt – 12 000 dollárt, 8 000 eurót és 40 000 hrivnyát – foglaltak le. A lefoglalt készpénz teljes összege az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) árfolyama szerint meghaladja a 900 ezer hrivnyát. A kábítószerek és a pénz nagy részét a csoport szervezőjének lakásában találták meg.

Mind az öt elkövetőt őrizetbe vették, és ideiglenes fogdába helyezték őket.

Az ügyben eljárás indult.

Kárpátalja.ma