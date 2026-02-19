Felszámoltak egy nemzetközi droghálózatot Ukrajnában és Lengyelországban

Átfogó, több országra kiterjedő akció keretében számolta fel a rendőrség azt a transznacionális kábítószer-hálózatot, amely Ukrajna és Lengyelország területén működött. A „Rubikon” fedőnevű művelet során több mint 500 házkutatást tartottak 21 ukrajnai régióban, 34 droglabort és 74 raktárt számoltak fel, valamint több mint 27 millió adag kábítószert foglaltak le. A hatóságok eddig 123 bűnszervezeti tagot gyanúsítottak meg.

A rendőrség tájékoztatása szerint a nagyszabású akcióban részt vett a rendőrség, a Kábítószer-ellenes Főosztály, a Nemzeti Rendőrség Főnyomozó Osztálya és a Legfőbb Ügyészség, valamint az Europol és a Lengyel Köztársaság és Moldova bűnüldöző szervei.

Két nemzetközi csoport Lengyelország területén koordinálta a gyártást és az értékesítést, miközben Ukrajna és Moldova irányába is szervezett drogszállításokat bonyolítottak. Egy másik nemzetközi hálózat a prekurzorok utánpótlását biztosította az ukrajnai és lengyelországi laborok számára.

Ukrajnában a bűnözők kiterjedt laborhálózatot működtettek, amely szinte az egész országot lefedte. A laboratóriumok egy része más-más típusú tiltott szerek előállítására specializálódott. Az infrastruktúra havi gyártókapacitása meghaladta a 700 kilogramm kábítószert, a becsült havi haszon pedig elérte a 400 millió hrivnyát.

A bűncselekmények dokumentálása során négy szervezett csoportot és egy bűnszervezetet lepleztek le, amelyek szintetikus katinonok – alfa-PVP, amfetamin, metamfetamin és mefedron – gyártására és forgalmazására szakosodtak.

Lengyelországban hat személyt vettek őrizetbe, akik a laborok működtetésében vettek részt, Moldovában pedig elfogtak egy futárt, aki ukrán gyártású kábítószert próbált átcsempészni a határon.

Az országos razzia eredményeként Ukrajnában 97 személyt vettek őrizetbe. A nyomozás tovább folytatódik, a hatóságok további érintettek azonosításán dolgoznak.

