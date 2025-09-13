Több ezer hrivnyát lopott el egy fiatalkorú Kárpátalján

Egy 17 éves kőrösmezői (Jaszinya) fiú több ezer hrivnyát lopott el egy rahói járási nő autójából – közölte a kárpátaljai nemzeti rendőrség szeptember 13-án.

Az esetet a 40 éves feketetiszai (Csorna Tisza) nő jelentette a rendőrségnek, miután a háznál parkoló autójából eltűnt a benne tartott pénzösszeg.

A közlemény szerint az elkövető az éjszaka folyamán besurrant az udvarra. Mivel a tulajdonos autója nem volt lezárva, elvitte a készpénzt, majd elmenekült.

A kőrösmezői fiatalt felkutatták és őrizetbe vették. Megtalálták nála az eltulajdonított összeget, amelyet visszaszolgáltatnak a tulajdonosának.

A 17 éves fiút már korábban is előállították vagyoni visszaélések miatt.

A nyomozás folyamatban van.

(Nyitókép: kárpátaljai nemzeti rendőrség)

Kárpátalja.ma