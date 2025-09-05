Fico és Zelenszkij Ungváron találkoznak

Fico Ungvárra látogat, ahol találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szeptember 5-én.

A TASR a szlovák kormány sajtószolgálatára hivatkozva közölte, hogy a kormányfő nem egyedül utazik. A delegáció tagja lesz Denisa Saková miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter, valamint Juraj Blanár külügyminiszter is.

A Zelenszkijjel folytatott megbeszélésen szó lesz többek között az energetikai infrastruktúráról. A találkozó után közös sajtótájékoztatót tartanak.

Várhatóan Fico találkozik Ukrajna miniszterelnökével, Julija Szviridenkóval is.

A napokban a szlovák kormányfő Kínába látogatott, ahol személyes találkozót folytatott Vlagyimir Putyinnal.

A beszélgetés során az orosz vezető energetikai blokádot sürgetett Ukrajna ellen, vagyis a gáz- és áramellátás leállítását.

Később Fico bejelentette: Zelenszkijjel az orosz létesítmények elleni ukrán támadásokról is tárgyalni kíván.

Elfogadhatatlan, hogy ilyen módon támadjanak meg olyan infrastruktúrát, amely Szlovákia számára létfontosságú” – mondta a szlovák kormányfő.

