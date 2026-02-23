Több mint ezer betöltetlen állás van Kárpátalján

Legfrissebb adatok szerint a Kárpátaljai Megyei Foglalkoztatási Központ nyilvántartásában összesen 2 344 személy szerepel. Közülük 1 480-an keresnek aktívan munkát, miközben 1 013 betöltetlen munkahely érhető el a megyében.

A foglalkoztatási központ tájékoztatása szerint Kárpátalján jelentős munkaerőhiány tapasztalható, többek között sofőrökből, varrónőkből, eladókból, könyvelőkből, faipari gépkezelőkből, csomagolókból, segédmunkásokból és biztonsági őrökből.

A február 19-i adatok alapján 22 olyan állásajánlat is elérhető, amelyekhez munkásszálló vagy lakhatás biztosítása társul. Ezek elsősorban a mérnököket, csomagolókat, asztalosokat, automatagyártósor-kezelőket, elektronikai forrasztókat, valamint faipari termékek összeszerelőit érintik.

A munkáltatók által kínált bérek 8 647 és 60 000 hrivnya között mozognak.

A legmagasabb fizetéseket az alábbi munkakörökben kínálják:

tűzszerész (aknamentesítő),

technológiai berendezések szerelője,

erőművi villamos berendezések karbantartója,

műszak- vagy részlegvezető,

mérnöki pozíciók (konstruktőrök, technológusok, rendszerkarbantartók, gépészek),

termelési vezető,

menedzser,

erőművi gépek karbantartója.

A foglalkoztatási központ szerint a munkaerőpiaci helyzet továbbra is aktív, különösen a műszaki és szakmunkás területeken.

