Fogva tartottak és kifosztottak egy idős férfit Beregszászban

Megkezdődött annak az ügynek a bírósági tárgyalása, amelyben egy 72 éves férfitől törvénytelen módon elvették a lakását és a földjét, miközben akarata ellenére egy szociális intézményben tartották bezárva.

Az idős férfit nem engedték ki az intézményből, közben különféle jogi trükkökkel átruházták nevéről az ingatlanokat. A történtekben a gyanú szerint több személy is érintett lehet, köztük egy állami közjegyző és egy volt önkormányzati vállalatvezető.

Az ügyben komoly aggodalmat keltett, hogy a tárgyalás első napján sem az elkövető, sem az ügyvédei nem jelentek meg a bíróságon. Ez a jogvédők szerint arra utalhat, hogy a vádlott megpróbálja elhúzni az eljárást és elkerülni a felelősségre vonást.

A vizsgálat az Ukrán Ombudsman Hivatalának beavatkozására indult el. Az ombudsman irodája több fontos lépést is tett az áldozat védelmében: zárolták az idős férfi ingatlanjait, hogy ne lehessen azokat továbbadni vagy értékesíteni, ingyenes jogi segítséget biztosítottak számára, valamint hivatalos bejelentést tettek az Ukrán Belügyminisztériumnál, az Igazságügyi Tárcánál és az ügyészségnél.

A hatóságok jelenleg azt is vizsgálják, hogy a gyanúsítottak más, hasonló helyzetben lévő, kiszolgáltatott embereket is megkárosítottak-e. A beregszászi eset országos figyelmet kapott, az ombudsman hivatala pedig ígéri: az ügy szigorú ellenőrzés alatt marad.

Kárpátalja.ma