Fokozott tűzveszélyre figyelmeztetnek Kárpátalján

A következő napokban jelentős tűzveszély alakulhat ki Kárpátalja területén – figyelmeztet a megyei katasztrófavédelem.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint június 23–24-én a megye főként síkvidéki részein magas (4-es fokozatú), illetve rendkívüli (5-ös fokozatú) tűzveszély várható. A hegyvidéki területeken helyenként szintén a legmagasabb, 5-ös fokozatú tűzveszély lehet érvényben.

A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a száraz, meleg időszakban fokozottan figyeljenek a tűzbiztonsági szabályok betartására, és ne gyújtsanak tüzet olyan helyeken, ahol az könnyen továbbterjedhet.

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