Földrengést regisztráltak Ukrajnában

Július 7-én, kedden a hajnali órákban földrengést észleltek a Poltava megyében található Mirhorodi járásban.

Az Ukrán Speciális Ellenőrzési Főközpont tájékoztatása szerint a földrengés helyi idő szerint 5:26-kor történt. A 2,6-os magnitúdójú földmozgást a Lohvicai kistérség közelében regisztrálták, a rengés fészke mintegy 7 kilométeres mélységben volt.

A szakemberek közlése szerint a rengés a Richter-skála alapján 2,6-os erősségű volt, amely a földrengések besorolása szerint nem érzékelhető kategóriába tartozik, így várhatóan a lakosság nem érezte a földmozgást, és károkról sem érkezett jelentés.

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