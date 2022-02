Folytatódik a távoktatás a Beregszászi kistérségben

A technogén-ökológiai biztonsággal és a rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottság döntése alapján a Beregszászi kistérség területén lévő iskolákban és óvodákban még egy héttel meghosszabbították a karantént. Erről Babják Zoltán, a kistérség polgármestere számolt be közösségi oldalán február 10-én.

Az egészségügyi dolgozók elmondása szerint a koronavírus- és az influenzajárvány tetőfoka még csak most következik, melyet megyénk vörös zónás besorolása is bizonyít, ezért korai lenne még a karantén eltörlése. Az oktatási intézmények elhamarkodott megnyitása ahhoz vezethet, hogy egy hét elteltével újra be kellene zárni azokat – írja a polgármester.

A bizottság következő ülésére egy hét múlva kerül sor.

Kárpátalja.ma