Folytatódik az útfelújítás Asztélynál
A Beregszászt Asztéllyal összekötő útszakaszon továbbra is zajlanak a felújítási munkálatok. A korábban megkezdett rekonstrukció újabb szakaszához érkezett: az Asztélyig vezető úton már félig elkészült az új aszfaltburkolat, a település belterületén pedig elvégezték az út felső rétegének marását.
A munkagépek folyamatosan dolgoznak a helyszínen, ezért az érintett szakaszon ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben. Az út egyik sávját lezárták, a közlekedés váltakozó irányban halad, ami időszakos torlódásokat és lassabb haladást eredményezhet.
Az arra közlekedőknek érdemes indulás előtt számolniuk a megnövekedett menetidővel, valamint fokozott figyelemmel közlekedniük a munkaterület közelében. A felújítás célja az útszakasz állapotának javítása, amely hosszú távon biztonságosabb és kényelmesebb közlekedést biztosíthat a helyiek és az átutazók számára.
A munkálatok várhatóan a következő napokban is folytatódnak.
Fotó: Kárpátalja.ma / saját felvétel