Folytatódik az útfelújítás Asztélynál

A Beregszászt Asztéllyal összekötő útszakaszon továbbra is zajlanak a felújítási munkálatok. A korábban megkezdett rekonstrukció újabb szakaszához érkezett: az Asztélyig vezető úton már félig elkészült az új aszfaltburkolat, a település belterületén pedig elvégezték az út felső rétegének marását.

A munkagépek folyamatosan dolgoznak a helyszínen, ezért az érintett szakaszon ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben. Az út egyik sávját lezárták, a közlekedés váltakozó irányban halad, ami időszakos torlódásokat és lassabb haladást eredményezhet.

Az arra közlekedőknek érdemes indulás előtt számolniuk a megnövekedett menetidővel, valamint fokozott figyelemmel közlekedniük a munkaterület közelében. A felújítás célja az útszakasz állapotának javítása, amely hosszú távon biztonságosabb és kényelmesebb közlekedést biztosíthat a helyiek és az átutazók számára.

A munkálatok várhatóan a következő napokban is folytatódnak.

Fotó: Kárpátalja.ma / saját felvétel

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →