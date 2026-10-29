Forró tűzhelyre esett egy hétéves gyermek a Munkácsi járásban

Égési sérüléseket szenvedett egy hétéves gyermek a Munkácsi járásban, miután otthonában véletlenül ráesett egy forró tűzhelyre – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A gyermek hátának és vállának egy részén első- és másodfokú égési sérülések keletkeztek, amelyek testfelületének mintegy 6 százalékát érintették.

A helyszínre érkező mentősök fájdalomcsillapítót adtak a gyermeknek, ellátták és bekötözték a sérült bőrfelületeket, majd további kezelésre a Munkácsi Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba szállították.

A szakemberek felhívják a szülők figyelmét arra, hogy a forró kályhák, kandallók és fűtőberendezések különösen nagy veszélyt jelentenek a kisgyermekekre. Már a forró felülettel való rövid érintkezés is súlyos égési sérüléseket okozhat.

Égési sérülés esetén az érintett területet lehetőség szerint 20 percen keresztül hűvös, folyó vízzel kell hűteni. Nem szabad jeget, olajat vagy zsíros krémeket használni, illetve a kialakult hólyagokat kiszúrni.

Súlyosabb égési sérülés esetén haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni.

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