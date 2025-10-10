Kárpátalja felkészült a fűtési szezonra

A lakossági és költségvetési intézmények egyaránt készen állnak a 2025–2026-os fűtési szezonra – erről tájékoztatott Rosztyiszlav Pricak, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) helyettes vezetője, miután vezetésével lezajlott az operatív törzs kibővített ülése, amely a fűtési időszak előkészületeit értékelte.

Az energetikai és szociális infrastruktúra teljesen felkészült a megyében:

1308 kazánház,

3168 lakóépület,

563 iskola, 582 óvoda, valamint 27 kórház és rendelőintézet – mindegyik készen áll a fűtés beindítására.

A hőellátást már több településen megkezdték, ahol a napi középhőmérséklet jelentősen csökkent. Ugyanakkor a nemzeti operatív törzs ajánlása szerint azokon a helyeken, ahol az időjárás engedi, a fűtés megkezdését későbbre halasztják, hogy takarékoskodjanak az energiával.

– A legfontosabb feladat a gázszállítási szerződések véglegesítése a költségvetési intézményekkel, a gázórák hitelesítése, valamint a generátorok üzemanyaggal való feltöltése

– hangsúlyozta Pricak.

A megyei utak karbantartásáért felelős szervezetek is felkészültek a télre: a hóeltakarító gépparkot átvizsgálták, és megkezdték a szóróanyagok betárolását az utak biztonságos téli üzemeltetéséhez.

– Újabb nehéz fűtési szezon előtt állunk. Az ellenség továbbra is támadja a kritikus infrastruktúrát. Mindezek ellenére összehangoltan és következetesen kell cselekednünk, hogy minden kárpátaljai otthonban legyen meleg, fény és biztonság

– zárta gondolatait Pricak.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: