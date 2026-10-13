Csütörtöktől kezdődik a fűtési szezon a Nagyszőlősi kistérségben

Marcsák Gergely Közélet

Nagyszőlős polgármesterének 310. számú rendelete értelmében október 15-én kezdetét veszi a fűtési szezon a kistérségben.

A Nagyszőlősi Városi Tanács tájékoztatása szerint a kistérségi finanszírozású közintézményekben csütörtökön beinduló fűtést a következő napok átlaghőmérsékletének megfelelően szabályozzák majd.

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Nyitókép: illusztráció

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