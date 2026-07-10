Garázstűzhöz riasztották a katasztrófavédelmet Beregszászban
Tűz ütött ki július 8-án este egy garázsban Beregszászban, a Széchenyi István utcában. Az esetről a tulajdonos értesítette a katasztrófavédelmi szolgálatot.
A helyszínre a beregszászi 17-es számú Állami Tűzoltó- és Mentőegység munkatársai vonultak ki. A lángokat rövid időn belül eloltották.
A tűz következtében megsemmisültek a garázsban tárolt használati tárgyak, valamint a tetőszerkezet, emellett a közeli lakóház homlokzata is megrongálódott. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a garázs mellett álló háromszintes lakóépületre.
A tűz keletkezésének okát vizsgálják.
A DSZNSZ nyomán
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →