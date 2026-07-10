Garázstűzhöz riasztották a katasztrófavédelmet Beregszászban

Tűz ütött ki július 8-án este egy garázsban Beregszászban, a Széchenyi István utcában. Az esetről a tulajdonos értesítette a katasztrófavédelmi szolgálatot.

A helyszínre a beregszászi 17-es számú Állami Tűzoltó- és Mentőegység munkatársai vonultak ki. A lángokat rövid időn belül eloltották.

A tűz következtében megsemmisültek a garázsban tárolt használati tárgyak, valamint a tetőszerkezet, emellett a közeli lakóház homlokzata is megrongálódott. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a garázs mellett álló háromszintes lakóépületre.

A tűz keletkezésének okát vizsgálják.

A DSZNSZ nyomán

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