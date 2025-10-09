Gázrobbanás történt a Munkácsi járásban

Gázrobbanásról érkezett bejelentés október 7-én a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségéhez. Az eset Makarja (Makarove) településen történt, a Duhnovics utcában.

A robbanás után tűz nem keletkezett, azonban megsérült egy 1937-ben született férfi, akit különböző sérülésekkel kórházba szállítottak. A detonáció megrongálta a ház melléképületét.

A helyszínen tűzoltók és a gázszolgáltató szakemberei dolgoztak, akik vizsgálják a robbanás körülményeit és okait.

Kárpátalja.ma