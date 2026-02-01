Tovább folyik a munka a veszélybe került gázvezeték megmentéséért
Mint arról korábban beszámoltunk, a jelentősen felduzzadt Tisza alámosta és kibillentette egy gázvezeték tartószerkezetét a Beregszászi járásban, Tiszahetény (Hetinya) község közelében.
A helyzet különösen veszélyes, mert
a csővezeték sérülése esetén 17 település közel 5800 előfizetője maradhat gázellátás nélkül.
A Szuszpilne híportálnak nyilatkozva Matyi Szebasztián, a Péterfalvai kistérség Csepei elöljárói körzetének vezetője arról számolt be, hogy a munkálatok továbbra is folynak a súlyosabb következmények megelőzése érdekében.
A hírportál által megosztott fotón az látszik, hogy a szakemberek jelentős földmennyiség megmozgatásával egy töltést alakítanak ki a folyóban, hogy ezen a földnyelven minél közelebb jussanak a javításra szoruló tartószerkezethez.
„Ilyen tempóban ez hamarosan meg is történik”
– véli Matyi Szebasztián.
A csepei elöljáró elmondása szerint a vízgazdálkodási szakemberek a gázszolgáltató munkatársaival közösen dolgoznak a baleset megelőzésén.