Tovább folyik a munka a veszélybe került gázvezeték megmentéséért

Mint arról korábban beszámoltunk, a jelentősen felduzzadt Tisza alámosta és kibillentette egy gázvezeték tartószerkezetét a Beregszászi járásban, Tiszahetény (Hetinya) község közelében.

A helyzet különösen veszélyes, mert

a csővezeték sérülése esetén 17 település közel 5800 előfizetője maradhat gázellátás nélkül.

A Szuszpilne híportálnak nyilatkozva Matyi Szebasztián, a Péterfalvai kistérség Csepei elöljárói körzetének vezetője arról számolt be, hogy a munkálatok továbbra is folynak a súlyosabb következmények megelőzése érdekében.

A hírportál által megosztott fotón az látszik, hogy a szakemberek jelentős földmennyiség megmozgatásával egy töltést alakítanak ki a folyóban, hogy ezen a földnyelven minél közelebb jussanak a javításra szoruló tartószerkezethez.

„Ilyen tempóban ez hamarosan meg is történik”

– véli Matyi Szebasztián.

A csepei elöljáró elmondása szerint a vízgazdálkodási szakemberek a gázszolgáltató munkatársaival közösen dolgoznak a baleset megelőzésén.

