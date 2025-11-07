Beregszászban járt Gödöllő polgármestere
Kárpátalján tett látogatást Gémesi György, Gödöllő polgármestere. A Pest vármegyei település vezetője beregszászi hivatali kollégájával folytatott megbeszélést – olvasható Babják Zoltán Facebook-oldalán.
Gémesi György 1990 óta áll a gödöllői önkormányzat élén, és városa immár 25 éve ápol jó testvér-települési kapcsolatot Beregszásszal. Babják Zoltán kifejtette, hogy nagy öröm volt számára a személyes találkozó, mert az évek során már számos közös oktatási és kulturális projektet valósítottak meg együtt.
„A találkozó során megbeszéltük a további együttműködés terveit, amelyek célja a partnerségi kapcsolatok megerősítése”
– írta Beregszász polgármestere.
Gémesi György látogatása során a Vérke-parti város nevezetességeit, emlékműveit is megtekintette.
Forrás: Facebook/Babják Zoltán