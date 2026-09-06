Gyalogátkelőhelyen gázoltak el egy férfit Munkácson
Közlekedési baleset történt szeptember 5-én este Munkácson – tudatta a mukachevo.net internetes hírportál.
Egy Volkswagen Polo márkájú autó sofőrje elgázolt egy férfit a gyalogátkelőhelyen.
Az előzetes információk szerint a személygépkocsit vezető nő nem vette észre a gyalogátkelőhelyen gyorsan áthaladó férfit. A rendelkezésre álló adatok alapján a jármű nem lépte túl a megengedett sebességet.
A nyugdíjas korú férfi megsérült. A helyszínre mentők és rendőrök érkeztek, a sérültet ellátták.
A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.
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