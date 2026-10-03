Elhunyt Szegedi Erika, a Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum igazgatója

Életének 54. évében elhunyt Szegedi Erika pedagógus, a Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum igazgatója – közölte Babják Zoltán, Beregszász polgármestere a közösségi oldalán.

Szegedi Erika több mint három évtizeden át dolgozott a pedagógusi pályán, ebből húsz éven keresztül vezette a Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceumot. Munkájával jelentősen hozzájárult az intézmény fejlődéséhez, valamint a fiatalok oktatásához és neveléséhez.

A pedagógusi munka mellett a közéletben is szerepet vállalt: az UMDP frakciójának tagjaként a Beregszászi Városi Tanács VIII. összehívásának képviselője volt. Képviselőként a Beregszászi kistérséget érintő ügyek megoldásában és a települések fejlődését szolgáló munkában is részt vett – írta Babják Zoltán.

A városvezető a képviselő-testület, a végrehajtó bizottság és a Beregszászi kistérség nevében részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és szeretteinek.

Szegedi Erika emlékét családja, kollégái, egykori tanítványai, valamint mindazok kegyelettel őrzik, akik ismerték és tisztelték.

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