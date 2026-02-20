Nőtt a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma Kárpátalján

Megtartotta idei első ülését a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás Gyermekügyi Koordinációs Tanácsa február 19-én. Az ülésen a tavalyi évben bűncselekményt elkövető, illetve erőszak, zaklatás vagy családon belüli bántalmazás áldozatává vált kiskorúakkal, valamint a nehéz élethelyzetbe került családokkal végzett munka eredményeit értékelték.

A tanácskozáson elhangzott, hogy 2025-ben a megyében a fiatalkorúak bűnözési rátája 1,7%-kal, a jogsértésekben érintett kiskorúak száma pedig 2,7%-kal emelkedett. Jelentősen nőtt az ittas állapotban elkövetett bűncselekmények száma is. Míg egy évvel korábban egy ilyen esetet regisztráltak, tavaly már nyolcat. A visszaeső bűncselekmények száma közel két és félszeresére nőtt.

Emellett 8%-kal emelkedett azoknak a gyermekeknek a száma, akik funkcionálisan nem működő családokban élnek, míg a bántalmazást elszenvedő kiskorúak száma 18%-kal nőtt.

Jurij Huzinec, a megyei katonai közigazgatás helyettes vezetője hangsúlyozta:

− Az adatok azt mutatják, hogy jelentősen erősíteni kell a gyermekvédelemmel foglalkozó szolgálatok munkáját helyi szinten.

A rendőrség tájékoztatása szerint jelenleg 71 kiskorú szerepel a hatóságok nyilvántartásában. Andrij Kurta elmondta: kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre és a veszélyeztetett fiatalokkal való munkára.

A gyermekügyi szolgálat adatai szerint jelenleg 388 olyan család áll nyilvántartásban, ahol a szülők vagy gondviselők nem teljesítik megfelelően kötelezettségeiket; ezekben a családokban 970 gyermek él. A hatóságok tavaly 131 kiskorút vettek nyilvántartásba bántalmazás miatt.

A megye vezetése szerint a gyermekek védelmével kapcsolatos intézkedések végrehajtása fokozott ellenőrzés alatt marad.

Forrás: carpathia.gov.ua

