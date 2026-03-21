Gyilkosság Huszton

Halálra késeltek egy férfit március 20-án Huszton – a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata a Facebook-oldalán.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint az orvosok jelentették be a rendőrségen, hogy szíven szúrtak egy férfit a Zsajvoronkova utcában.

A hatóság munkatársai a helyszínen megállapították, hogy egy 55 éves helyi lakos az egyik szupermarket közelében konfliktusba keveredett egy 27 éves férfival. A vita során az idősebb férfi hirtelen elővett egy kést, és leszúrta vitapartnerét.

A fiatal férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe, a késelő pedig elmenekült.

A rendőrök a lakóhelye közelében találtak rá a gyanúsítottra, akit őrizetbe vettek. Büntetőeljárás indult ellene. Tettéért 7-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.

