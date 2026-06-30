Gyilkosság Nagyberegen

Halálos kimenetelű támadás történt Nagyberegen, ahová súlyos sérülés miatt riasztották a mentőket.

A a 600-as mentőegység rövid időn belül a helyszínre érkezett. A mentők egy kritikus állapotban lévő sérültet találtak, akinek megmentéséért azonnal megkezdték az újraélesztést.

A mentőszolgálat munkatársai minden lehetséges életmentő beavatkozást elvégeztek, azonban erőfeszítéseik ellenére a sérült életét nem sikerült megmenteni. Az orvos a helyszínen a biológiai halál beálltát állapította meg.

Előzetes infromációk alapján az áldozatra egy fejszével támadták rá.

A rendőrség még nem adott ki hivatalos tájékoztatást az ügyben.

Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

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