Gyilkossági kísérlet Nagyszőlősön

December 3-án, az esti órákban kapott értesítést a rendőrség egy férfi és egy nő közötti hangos konfliktusról, mely egy nagyszőlősi vegyesbolt előtt játszódott le. A helyszínre a Beregszászi Járási Rendőrkapitányság helyi kirendeltségének munkatársai siettek.

A rendvédelmi szervek megállapítása szerint egy 29 éves, Volinyi megyéből származó férfi támadt hirtelen szóváltás eredményeként egy 42 éves nagyszőlősi nőre. Az ideiglenes menekültként Munkácson élő elkövető fejen szúrta és halállal fenyegette áldozatát.

A csodával határos módon életben maradt nő menekülni próbált, de támadója halántékán és nyakán újabb kisebb szúrásokat ejtett.

A férfit a rendőrök őrizetbe vették, és kiderült róla, hogy korábban is meggyűlt a baja a törvénnyel. Hasonló bűncselekmény és lopás vádjával is gyanúsították már.

Gyilkossági kísérlet miatt akár 15 év börtönbüntetésre is számíthat.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség