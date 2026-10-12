Halálos baleset a Munkácsi járásban

Hárman életüket vesztették, egy 17 éves fiatal pedig súlyosan megsérült egy közúti balesetben október 11-én éjjel a Munkácsi járásban (Szolyvai kistérség). Egy Chevrolet Lacetti letért az útról, majd fának ütközött.

A kárpátaljai rendőrség tájékoztatása szerint a balesetről 23 óra 33 perckor érkezett bejelentés. A 27 éves sofőr Szolyva felől Malmos (Sztrojne) irányába haladt, amikor Csernik község közelében elvesztette uralmát a jármű felett, letért az úttestről, majd egy fának csapódott.

A balesetben a sofőr, valamint két – egy 15 és egy 17 éves – utas a helyszínen életét vesztette. Egy másik, szintén 17 éves utast kórházba szállítottak, ahol jelenleg az intenzív osztályon ápolják.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben. A baleset körülményeit vizsgálják.

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