Halálos baleset Beregrákoson

Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt március 20-án a munkácsi járási Beregrákoson (Rakosino) – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint két kamion ütközött össze. A baleset következtében az egyik sofőr életét vesztette, a másik pedig megsérült.

A baleset miatt ideiglenesen lezárták a forgalmat a Kijev–Csap autóút ezen szakaszán, és kerülőutakat vezettek be a közeli településeken keresztül.

A baleset pontos körülményeit vizsgálják.

Nyitókép forrása: DSZNSZ