Halálos baleset Beregrákoson
Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt március 20-án a munkácsi járási Beregrákoson (Rakosino) – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.
A DSZNSZ tájékoztatása szerint két kamion ütközött össze. A baleset következtében az egyik sofőr életét vesztette, a másik pedig megsérült.
A baleset miatt ideiglenesen lezárták a forgalmat a Kijev–Csap autóút ezen szakaszán, és kerülőutakat vezettek be a közeli településeken keresztül.
A baleset pontos körülményeit vizsgálják.
